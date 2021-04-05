РИАМО - 5 апр. Ни одного заболевшего коронавирусом не выявили за сутки в 18 городских округах Подмосковья, всего за сутки в регионе зафиксировали 593 случая заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не выявили в Бронницах, во Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Истре, Кашире, Клину, Красноармейске, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Молодежном, Пущине, Солнечногорске, Талдомском округе, во Фрязине, Химках, Черноголовке и Шаховской.

По одному случаю выявили в Краснознаменске, Лыткарине, Можайском округе и Серебряных прудах, по два – в Луховицах, Озерах, Павловском Посаде и Щелкове, по три - в Волоколамском округе и Зарайске, по четыре – в Дубне и Сергиево-Посадском округе, по пять – в Жуковском, Коломне, Реутове и Электрогорске, шесть – в Протвине, по семь – в Наро-Фоминском округе, Ступине и Шатуре.

По восемь случаев выявили в Богородском округе, Котельниках, Рузском округе и Электростали, девять - в Орехово-Зуевском округе. 11 – в Пушкинском округе, по 12 – в Егорьевске и Лобне, по 14 – в Воскресенске, Красногорске, по 15 – в Долгопрудном и Ивантеевке, 17 – в Подольске, 19 – в Королеве, 22 – в Ленинском округе, 29 – в Домодедове, 30 – в Раменском округе, 33 - в Люберцах, 41 – в Чехове, 44 – в Мытищах.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Балашихе, - 68, Одинцовском округе – 74.

С начали пандемии в регионе было зафиксировано 235 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 498 человек. Выздоровели и выписались 193 189 человека.

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