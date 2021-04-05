РИАМО - 5 апр. Бывший сотрудник столичной полиции Алексей Смирнов приговорен к 19 годам тюрьмы за посягательство на жизнь двух коллег в столичном метро, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Вечером 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники собственной безопасности полиции проводили операцию по задержанию Смирнова, подозреваемого в получении взяток. В какой-то момент он достал табельный пистолет и открыл стрельбу по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб, а второй получил ранения.

Суд назначил Смирнову наказание в виде 19 лет лишения свободы. Из них 9 лет он будет сидеть в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

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