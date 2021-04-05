РИАМО - 5 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Компания Раманд» с целью включить общество в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального управления.

Сведения в отношении фирмы для включения ее в реестр представил «Мособлпожспас». Согласно им, учреждение заключило с обществом контракт на поставку запасных частей для автотранспорта. Далее он был расторгнут в связи с тем, что фирма нарушила условия его исполнения. Порядок расторжения контракта соблюден. Это подтверждено документами.

Во время заседания комиссии УФАС региона общество не представило документы, которые могли бы свидетельствовать об устранении нарушений условий контракта в срок, установленный законом.

После того, как доводы лиц были выслушаны, а доказательства – изучены, управление решило, что сведения в отношении общества подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.