РИАМО - 5 апр. Первый этап реконструкции Щелковских водоочистных сооружений планируется завершить в декабре 2021 года, при этом изначально специалисты должны были выполнить данный объем работ только в 2022 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В рамках президентской программы и национального проекта «Экология» мы реализуем первый этап реконструкции Щелковских водоочистных сооружений. Знаковый проект для Московской области. Это самые крупные водоочистные сооружения Подмосковья и федерального проекта «Оздоровление Волги», – сказал Велиховский.

Он добавил, что благодаря инновационным методам и бдительному контролю за строительным процессом, первый этап возведения водоочистных сооружений в Щелкове удалось ускорить.

«На сегодняшний день контрольный срок реализации первого этапа (строительства Щелковских водоочистных сооружений - ред.) – это декабрь 2021 года», – отметил Велиховский.

Министр подчеркнул, что по итогам строительства первого этапа повысится качество очистки сточных вод, а реализация второго этапа реконструкции объекта позволит увеличить мощность водоочистных сооружений на 80 тыс. куб. м в сутки.

Реконструкцию объекта полностью планируют завершить в 2023 году, что позволит увеличить мощность сооружений до 400 тыс. куб. м в сутки.