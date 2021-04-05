РИАМО - 5 апр. Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля, сообщает Газета.ru.

Дату послания назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что послание намечено на 22 апреля, при этом в Кремле сообщали, что дата «сдвигается вправо».

О подготовке послания российским лидером стало известно 11 марта. Тогда Путин на совещании заявлял, что мнения первых лиц ведущих компаний и предпринимательских объединений, который представляют собой участников собрания, в этой связи крайне важны.

В прошлом году президент обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.