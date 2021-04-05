РИАМО - 5 апр. Сельхозпредприятие «Зеленоградское» из Пушкинского городского округа Подмосковья закупило и установило в округе 10 молокоматов – автоматов для продажи молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Высокотехнологическим сельскохозяйственным подмосковным предприятием замкнутого цикла «Зеленоградское» закуплено 10 молокоматов. Аппараты установлены в целях повышения культуры и улучшения качества снабжения населения натуральным цельным, охлажденным до температуры 2-4 градуса молоком», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Зеленоградское» - это племенной завод по разведению коров голштинской породы. Там не только выращивают скот, но и производят молоко и молочную продукцию, а также картофель и кормовые культуры.

По словам Воскресенского, сейчас на предприятии 2789 голов, из них 1324 – это коровы. Валовое производство за 2020 год составило 12,3 тыс. тонн. Продуктивность коров выросла на 306 кг молока за год и составила 9354 кг.

В конце прошлого года на ферме установили четыре доильных робота фирмы «Delaval», которые обслуживают 260 дополнительных дойных коров. За счет этого надои увеличились на 15%.

Также на заводе изготавливают и упаковывают молоко, кефир, ряженку. Работает магазин, где продается молоко, мясо и картофель собственного производства. Продукция обеспечивает муниципальные учреждения Пушкинского округа, Ивантеевки, Красноармейска, Королева.