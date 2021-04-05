РИАМО - 5 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил врачей перинатального центра в Щелкове за спасение детей с экстремально низкой массой тела, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор вручил медикам награды в День неонатолога, который отмечается в понедельник.

«Неонатологи, а также все, кто задействованы в акушерстве, не только принимают роды, но еще и жизни спасают. Я хотел поблагодарить всю команду перинатального центра за ваше профессиональное отношение к делу. Вы – лидеры по количеству родов в области. Мы гордимся, что у нас есть такие команды» , – сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье занимает первое место по приросту рождаемости среди регионов РФ.

«Президент поддержал строительство перинатальных центров, и сегодня они очень востребованы в Подмосковье. К нам едут не только из разных регионов, но и стран. Потому что у нас еще и высококлассные врачи», – подчеркнул губернатор.

Почетную грамоту президента России получил кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр» Андрей Пастарнак.

Также за проведение операции по спасению детей с экстремально низким весом награждены главный внештатный специалист-неонатолог министерства здравоохранения Подмосковья Людмила Малютина, заведующая отделением хирургии новорожденных, детский хирург Щелковского центра Александра Дружба и заведующий хирургическим отделением, врач-детский хирург столичной детской клинической больницы №9 им. Сперанского и хирург в отделении хирургии новорожденных центра в Щелкове Юрий Кучеров.

Щелковский перинатальный центр работает с 30 августа 2017 года. За это время здесь появилось на свет уже свыше 17 тыс. детей. Тут выхаживают преждевременно родившихся малышей с низкой и экстремально низкой массой тела.

Так, команда специалистов под руководством Юрия Кучерова и Александры Дружбы провела уникальную в России операцию: врачи спасли маленькую Еву, которая родилась с весом чуть более 600 г и с пороком развития кишечника. Сейчас девочка весит уже 5,5 кг и чувствует себя хорошо.

«Чтобы выхаживать таких детей с экстремально малым весом, нужна командная работа. Девочку мы оперировали прямо в боксе, не транспортировали в операционную, потому что она была слишком мала. Для этого у нас в центре есть специальное оборудование», – рассказала Дружба.

С конца 2019 года в Щелковском перинатальном центре принимают «мягкие роды» – роженицам предоставлены максимально комфортные условия, приближенные к домашним. Услугой пользуются и зарубежные пациенты – в частности, Анна и Жюльен Дув из Франции, Марина и Рой Вестфол из США специально прилетали рожать в Подмосковье.