Как получить региональную доплату к пенсии в Подмосковье

Кому положена доплата
Региональная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в Подмосковье, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан. В 2021 году эта сумма составляет 10 648 рублей.
На доплату могут претендовать граждане, получающие пенсию:
– по старости или за выслугу лет;
– по инвалидности;
– по случаю потери кормильца (в том числе лица, достигшие 18 лет и получающие образование по очной форме, до окончания прохождения ими обучения до 23 лет).
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Размер доплаты
«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Размер доплаты может быть разным в каждом конкретном случае – он зависит от общей суммы пенсии и других льгот, получаемых пенсионером. Если оказывается, что итоговая цифра ниже прожиточного минимума пенсионера (10 648 рублей), то государство доплачивает разницу.
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Учитываемые доходы
При подсчете доплаты учитываются суммы следующих денежных выплат:
– пенсии;
– дополнительного материального (социального) обеспечения;
– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
– иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно);
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывают и денежный эквивалент предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате телефона, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
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Куда обращаться
Подать заявление на получение доплаты можно в любом подмосковном МФЦ или на портале госуслуг.
Какие нужны документы
Чтобы получить доплату, необходимо предоставить:
– заявление;
– паспорт заявителя;
– сведения о реквизитах счета, куда будет поступать доплата;
– трудовую книжку или выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
– СНИЛС.
Дополнительно могут потребоваться:
– выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Московской области;
– пенсионное удостоверение или справка о том, что гражданин получает пенсию в Подмосковье;
– доверенность и паспорт законного представителя, если заявление подает не сам пенсионер;
– справка из учебного заведения, если гражданин, получающий пенсию по потере кормильца, старше 18 лет и проходит обучение по очной форме.
Остальные данные, в том числе сведения о размере получаемой пенсии, Министерство соцразвития Московской области или МФЦ получают самостоятельно путем межведомственного информационного взаимодействия.
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Сроки и результаты
Регистрация заявления занимает один день, максимальный срок оказания услуги – не более десяти рабочих дней. О решении заявителю сообщают по телефону или в электронном формате, например, через личный кабинет на портале госуслуг.
Доплата начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Ознакомиться с документами, регламентирующими вопросы, связанные с региональной доплатой, можно на портале госуслуг, в разделе «Регулирование».
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