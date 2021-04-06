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Как получить региональную доплату к пенсии в Подмосковье

Кому положена доплата и как ее получить, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Александр Кряжев
1

Кому положена доплата

© РИА Новости,   Николай Хижняк

Региональная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в Подмосковье, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан. В 2021 году эта сумма составляет 10 648 рублей.

На доплату могут претендовать граждане, получающие пенсию:

– по старости или за выслугу лет;

– по инвалидности;

– по случаю потери кормильца (в том числе лица, достигшие 18 лет и получающие образование по очной форме, до окончания прохождения ими обучения до 23 лет).

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2

Размер доплаты

© РИА Новости,   Игорь Зарембо

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер доплаты может быть разным в каждом конкретном случае – он зависит от общей суммы пенсии и других льгот, получаемых пенсионером. Если оказывается, что итоговая цифра ниже прожиточного минимума пенсионера (10 648 рублей), то государство доплачивает разницу.

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3

Учитываемые доходы

© РИАМО,   Александр Манзюк

При подсчете доплаты учитываются суммы следующих денежных выплат:

– пенсии;

– дополнительного материального (социального) обеспечения;

– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

– иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно);

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывают и денежный эквивалент предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате телефона, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

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4

Куда обращаться

Подать заявление на получение доплаты можно в любом подмосковном МФЦ или на портале госуслуг.

5

Какие нужны документы

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

Чтобы получить доплату, необходимо предоставить:

– заявление;

– паспорт заявителя;

– сведения о реквизитах счета, куда будет поступать доплата;

– трудовую книжку или выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

– СНИЛС.

Дополнительно могут потребоваться:

– выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Московской области;

– пенсионное удостоверение или справка о том, что гражданин получает пенсию в Подмосковье;

 – доверенность и паспорт законного представителя, если заявление подает не сам пенсионер;

– справка из учебного заведения, если гражданин, получающий пенсию по потере кормильца, старше 18 лет и проходит обучение по очной форме.

Остальные данные, в том числе сведения о размере получаемой пенсии, Министерство соцразвития Московской области или МФЦ получают самостоятельно путем межведомственного информационного взаимодействия.

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6

Сроки и результаты

© РИАМО,   Николай Корешков

Регистрация заявления занимает один день, максимальный срок оказания услуги – не более десяти рабочих дней. О решении заявителю сообщают по телефону или в электронном формате, например, через личный кабинет на портале госуслуг. 

Доплата начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Ознакомиться с документами, регламентирующими вопросы, связанные с региональной доплатой, можно на портале госуслуг, в разделе «Регулирование».

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