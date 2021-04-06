Как получить региональную доплату к пенсии в Подмосковье

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Региональная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в Подмосковье, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан. В 2021 году эта сумма составляет 10 648 рублей.

На доплату могут претендовать граждане, получающие пенсию:

– по старости или за выслугу лет;

– по инвалидности;

– по случаю потери кормильца (в том числе лица, достигшие 18 лет и получающие образование по очной форме, до окончания прохождения ими обучения до 23 лет).

Как жителям Подмосковья получить выплату в трудной жизненной ситуации в 2021 году>>