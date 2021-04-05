РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 апр. В Домодедове 7 апреля расскажут о работе центра «Мой бизнес», сообщается в группе Торгово-промышленной палаты муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Центр создан на базе Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово. Учреждение соответствует всем необходимым федеральным требованиям, в нем объединятся на одной площадке институты развития и организации, с которыми взаимодействует малый и средний бизнес.

Встреча пройдет 7 апреля в 9:00 в рестобаре «Прожарка».

Запись осуществляется в Google-форме.