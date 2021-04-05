РИАМО - 5 апр. Выборы в совет депутатов Пушкинского округа прошли 4 апреля без серьезных нарушений, итоговая явка избирателей составила 9,8%, сообщает Мособлизбирком.

По предварительным данным системы ГАС «Выборы», голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 44,21%, КПРФ – 18,75%, «Справедливая Россия» – 13,81%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 9,02%, ЛДПР – 7,99%, партия «Родина» – 2,96%.

В выборах участвовали 162 кандидата. По итогам волеизъявления граждан заместят 30 мандатов: 10 – по единому округу и 20 – по многомандатным округам.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​