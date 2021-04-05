РИАМО - 5 апр. Подмосковные врачи вылечили еще 511 человек после коронавируса, за все время пандемии в регионе вылечили 193 189 пациентов, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также за сутки умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией, за все время скончались 5498 Covid-пациентов.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 235 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт.

В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

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