РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 апр. На Метровагонмаше (МВМ, входит в состав ТМХ) подвели итоги заводского этапа конкурса «Лучший по профессии», сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Награды победителям вручил генеральный директор предприятия Борис Богатырев. В этом году участников конкурса выбирали из 207 работников.

Соревнования проходили по пяти номинациям: в категории «Мастер участка» победителем признан мастер цеха №417 Иван Папонов, в категории «Машинист электромостового крана (управление с пола)» победила машинист крана цеха №121 Оксана Ревякина, в номинации «Слесарь механосборочных работ» лучше остальных себя проявил слесарь МСР цеха №217 Андрей Яновский, в номинации «Фрезеровщик» – Илья Жиганов, фрезеровщик цеха №416, а лучшим токарем признан Дмитрий Колеганов, токарь цеха №416.

Впервые на предприятии проходили соревнования между машинистами электромостового крана (управление с пола). Участникам предстояло выполнить сложнейшие технические элементы: провезти по маршруту ведро, наполненное водой, между препятствиями по принципу «змейки», осуществить его погрузку/выгрузку из тары, аккуратно лопнуть ведром несколько воздушных шаров и другие испытания. За каждое пролитие воды снимались конкурсные баллы.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» на предприятиях, входящих в группу компаний Трансмашхолдинг, проходит ежегодно. Соревнования среди работников ведущих специальностей и руководителей линейного звена проводятся с целью совершенствования профессионального мастерства, обмена опытом, улучшения системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, закрепления квалифицированных кадров на предприятии.

Победители заводского этапа конкурса «Лучший по профессии» представят Метровагонмаш на корпоративных соревнованиях Трансмашхолдинга, которые состоятся на площадке Новочеркасского электровозостроительного завода (входит в состав ТМХ) в период с 25 по 27 апреля текущего года.