РИАМО - 5 апр. Полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины в квартире на юге столицы, она призналась в содеянном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Убийство произошло ночью 3 апреля в квартире жилого дома на Бирюлевской улице. В ходе ссоры женщина 1970 года рождения нанесла своему сожителю 1952 года рождения ножевые ранения в голову и тело. Мужчина скончался на месте происшествия.

Женщину задержали, в ходе допроса она признала свою вину. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование и сбор доказательств продолжаются.