РИАМО - 5 апр. В Московской области за минувшие сутки подтверждено 593 новых случая коронавирусной инфекции, всего в регионе за пандемию зафиксировали 235 207 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии скончались 5498 человек. Жителям Московской области посоветовали при появлении любых симптомов простуды вызывать врача на дом.

В регионе работает единый номер «122» по вопросам коронавируса, также узнать всю информацию по данному вопросу можно на тематическом сайте.

В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

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