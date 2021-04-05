РИАМО - 5 апр. Второй раз подряд подмосковный Реутов становится лучшим в индексе качества городской среды Минстроя РФ в группе городов с населением от 100 до 250 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки содержания материальной городской среды и условий ее формирования. Для учета особенностей и корректной оценки все города делятся на группы. Индекс определяется по 36 критериям, включая уровень благоустройства, безопасности, общественного транспорта и дорог, доступности учреждений социальной сферы, доступной среды для маломобильных граждан.

В индексе качества городской среды 2020 года в группе городов с населением от 100 до 250 тысяч человек Реутов набрал 263 балла из 360 возможных.

«Усилия нашей команды по созданию комфортной городской среды, благоустройству территорий, улучшению доступности инфраструктуры, повышению уровня жилищно-коммунальных услуг достигли конкретных результатов, являющихся основным вектором президентского проекта «Жилье и городская среда», - сказал Каторов.

Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года, по итогам 2018 года тогда Реутов набрал 252 балла.