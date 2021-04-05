РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Жительницу Подольска приговорили к двухлетнему условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью 8-летней девочке по неосторожности, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы округа, которую признали виновной в совершении преступления (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суде было установлено, что 23 января 2017 года она организовала развлекательное мероприятие «Реставрация боя на металлических мечах» в помещении Ледового дворца в Подольске.

Она не обеспечила инструктаж по безопасности и необходимое ограждение. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, металлический осколок одного из клинков отлетел и попал в глаз восьмилетней девочке. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживала Подольская городская прокуратура.