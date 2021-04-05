РИАМО - 5 апр. Министерство спорта Московской области проведет разбирательство в связи со смертью 18-летнего футболиста подмосковного футбольного клуба «Знамя труда» Никиты Сидорова, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве во время товарищеского матча. Юноша вышел на замену и через пять минут игры упал. Тренер и медсестра пытались оказать Сидорову первую помощь, затем к стадиону приехал реанимобиль, однако спасти юношу не удалось. Причиной смерти молодого человека могла стать аневризма сосудов головного мозга.

«У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение. У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе (будет разбирательство - ред.)», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Терюшков.

Российский футбольный союз выясняет обстоятельства смерти футболиста и выражает соболезнования родным и близким спортсмена.