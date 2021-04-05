РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. На городских дорогах Люберец за неделю заделали 570 квадратных метров ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы Николай Покацкий.

«На минувшей неделе, с 9 марта по 4 апреля, в Люберцах дороги обслуживали 92 рабочих и 62 единицы техники. Вывезли 126 кубометров снега и наледи и более 100 кубометров мусора. Также на площади 570 квадратных метров провели ямочный ремонт», - сказал Покацкий.

Он добавил, что за неделю удалили четыре аварийных дерева. Кроме того, поступило 52 обращения в соцсетях, все отработали.

Руководитель отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Валерий Марисов сообщил, что региональные дороги убирали 67 рабочих и 52 единицы техники. По его словам, на минувшей неделе был перепад температур, поэтому обрабатывали дорожную сеть реагентами. Также выполнили ямочный ремонт общей площадью 155 квадратных метров.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что жалоб на ямы много, дороги находятся в плачевном состоянии. Он поручил на центровых магистралях работы проводить по ямочному ремонту ночью, так как там огромный трафик автомобилей. Также есть ямы во дворах.

«Ям - тысячи, и их надо оперативно заделать, особенно глубокие, потому что люди будут там колеса оставлять. Работать в этом направлении надо круглосуточно», - заключил Ружицкий.