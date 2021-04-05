РИАМО - 5 апр. За минувшие сутки в Москве вылечили от коронавирусной инфекции 815 пациентов, всего с начала пандемии в столице выздоровели 950 658 человек, сообщает городской оперштаб.

В Москве выявили 1876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 731 человек. Кроме того, за сутки в столице скончались 50 Covid-пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 036 443 случая заражения коронавирусом. В городе сохраняется масочно-перчаточный режим.

Сделать прививку от Covid-19 можно в 100 пунктах на базе столичных поликлиник, а также в выездных пунктах.

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