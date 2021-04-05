РИАМО - 5 апр. Педиатры Подмосковья возобновляют выездные осмотры детей с тяжелыми заболеваниями во главе с главным педиатром Минздрава Московской области, главным врачом ДКМЦ Нисо Одинаевой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый прием пройдет в городском округе Кашира 6 апреля.

«Очень важно постоянно выезжать в отдаленные территории Подмосковья. Ведущие специалисты нашего центра проведут диагностический и консультационный осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами заболеваний. Планируется осмотреть около 110 детей», – сказала Одинаева.

Она добавила, что, если осмотра и рекомендаций специалистов будет не хватит, детей направят на углубленное обследование или лечение в ДКМЦ или МОНИКИ.

Тяжело больных детей будут осматривать педиатр, аллерголог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог и невролог.