РИАМО - 5 апр. В городском округе Орехово-Зуевский проводится доследственная проверка после гибели двух человек в результате пожара, причиной возгорания могла стать неисправность отопительного оборудования, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

4 апреля в частном доме поселка Мисцево, который находится в Орехово-Зуевском городском округе, произошло возгорание. Тела двух человек обнаружили после его локализации. Вероятно, причиной происшествия стала неисправность отопительного оборудования.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 28 кв. м. Сообщение об огне поступило спасателям в 21:51. Возгорание удалось ликвидировать в 22:40.

Для того, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, которая проводится следственным отделом по городу Орехово-Зуево.