РИАМО - 5 апр. В Нагатинском затоне построят пешеходный мост через старое русло Москвы-реки, проект реализуют на деньги столичного бюджета, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Анастасия Пятова отметила, что планировочное решение предполагает, что длина моста составит порядка 430 м., в том числе надводная часть – 220 м., ширина – 12,75 м.

Мост должен соединить жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной, в частности, ЖК «Ривер Парк» с возводящейся станцией столичного метрополитена «Нагатинский затон».

На новом объект обустроят велосипедную дорожку, которая будет ограждена от пешеходной части посредством полос безопасности.

Городской квартал «Ривер Парк» возводится в экс-промзоне Московского судостроительного и судоремонтного завода. AEON Corporation и ГК «Ферро-Строй» выступают девелоперами и инвесторами.

Проект планировки линейного объекта на юге столицы был одобрен ГЗК Москвы на заседании в начале апреля.