РИАМО - 5 апр. Московская область увеличила товарооборот продукции АПК с Китаем в три раза, объем экспорта продукции региона по итогам прошлого года составил 128,2 млн. долл., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 млн долл., увеличившись на 84,9 млн долл. по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что Китай занимает третье место по объему экспорта подмосковной продукции АПК и девятое место по объему импорта продукции АПК в регион.

«Наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 млн долл. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 млн долл. и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 млн долл.», – добавил Воскресенский.