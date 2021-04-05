РИАМО - 5 апр. Завершился набор добровольцев для исследования вакцины «Спутник Лайт», в Москве для этого набрали 3 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Он вводится только один раз. Его зарегистрировали в Минздраве 29 марта. Он обеспечит защиту от коронавируса на пять месяцев. Препарат переносится как обычная прививка и не содержит частиц вируса.

«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву – необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию», - сказала Ракова.

По ее словам, исследование будет проходить на базе десяти городских поликлиник. Сначала новую вакцину будут применять на уже переболевших Covid-19. Также в Москве продолжаются исследования назальной формы вакцины, а к концу лета могут начаться клинические исследования этого препарата.

В исследовании используются предыдущие удачные наработки: электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр.

В Москве проходит бесплатная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник по записи или без нее - в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. В частных клиниках оплатить придется только услуги медсестры. Вакцина там также предоставляется бесплатно.

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