РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. Порядка 11 тысяч жителей Люберец приняли участие в субботнике в округе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы Залимхан Гаджиев.

«3 апреля в Люберцах прошел парад коммунальной техники из 154 единиц. Он дал старт месячнику субботников. Всего в субботнике 3 апреля приняли участие порядка 11 тысяч человек. Вывезли более 700 кубометров мусора», - сказал Гаджиев.

Он уточнил, что с 29 марта по 4 апреля улицы убирали 197 единиц техники и свыше 1,3 тысячи человек. Всего вывезли порядка 410 кубометров мусора.

«Приглашаю принять участие 10 и 17 апреля в городских субботниках, а 24 – в общеобластном», - заключил Гаджиев.