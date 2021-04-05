РИАМО - 5 апр. На территории Подмосковья с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего планируется открыть 600 таких точек, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Сезонные кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе», - сказал Воскресенский.

В прошлом году, несмотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на территории Московской области было открыто порядка 580 летних кафе.

«Обязательное условие для работы летних кафе – строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября», - добавил Воскресенский.