РИАМО - 5 апр. В столице изменились тарифы на платную парковку на 193 улицах города, в зависимости от их загруженности цены будут как повышены, так и понижены. Всего изменения коснутся примерно 10% парковочных мест, сообщила журналистам начальник управления парковочного пространства департамента транспорта Москвы Мария Майорова.

«С 5 апреля на ряде загруженных улиц изменяется тариф на платные парковки. Тариф изменяется всего на 10% парковочных мест, однако эффект почувствуется для всего города. Стоимость парковки изменяется в пределах Третьего транспортного кольца, в пределах тех тарифов, которые уже существуют», – сказала Майорова.

Она добавила, что стоимость парковки регулируется в зависимости от ее загруженности. В случае, если занятость парковки превышает 90%, значит, ее стоимость уже не выполняет свои функции и ее необходимо корректировать.

«Если занятость парковки меньше 50%, это значит, что стоимость можно снизить. Таким образом, стоимость регулирует спрос, а значит, доступность свободных парковочных мест», – отметила Майорова.

По ее словам, на некоторых улицах, где занятость достаточно низкая, стоимость будет снижена, на ряде улиц появятся дифференцированные тарифы – следующий час парковки будет дороже предыдущего. На ряде улиц, где загруженность парковочных мест превышает 96%, тариф будет повышен до 380 руб. в дневное время.

Кроме того, с 5 апреля в некоторых районах появятся места только для владельцев парковочных разрешений и новые места платных парковок.

Ожидается, что такие меры позволят улучшить положение местных жителей, которые смогут быстрее находить парковочные места около своего дома.