РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 апр. Спортсменки из Королева завоевали три золотые медали на открытом турнире по боксу, сообщает пресс-служба Федерации бокса Королева.

Открытый турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта, финалистки Олимпийских игр 2012 года, 2-кратной чемпионки мира и 3-кратной чемпионки Европы Софьи Очигава прошел с 30 марта по 3 апреля в Москве.

В турнире приняли участие 224 спортсменки, в том числе воспитанницы королевской Федерации бокса.

Таисья Бородина, Екатерина Степанова и Ангелина Цатурян завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Надежда Грушина и Котельникова Ульяна стали бронзовыми призерами. Спортсменки тренируются у Владислава Зычкова.