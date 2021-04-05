Безопасность жителей – одна из главных задач властей Московской области. При этом случаи могут быть разные – от частных инцидентов, как в случае со стрелком в Мытищах, когда сотрудники правоохранительных органов вели противостояние с вооруженным мужчиной, подозреваемым в нелегальной торговле оружием, до предотвращения крупных терактов. О том, какие меры принимаются в регионе для защиты жителей, и какая работа ведется для предотвращения различных угроз – в материале РИАМО.

Стратегически важный регион

Учитывая стратегическое значение региона, вплотную примыкающего к Москве, антитеррористической безопасности уделяется особое внимание, а правоохранители постоянно находятся начеку. Вот лишь некоторые примеры этой работы.

Так, 29 апреля 2019 года в Следственном комитете (СКР) сообщили о том, что в Подмосковье разоблачена законспирированная ячейка запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По данным СКР, задержанные пытались вербовать новых сторонников и призывали к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, террористы, пойманные в Подмосковье, устраивали разбойные нападения в разных регионах России. У них изъяли огнестрельное оружие.

27 июля 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, запланированный в Москве. По данным следствия, возле заброшенных гаражей в подмосковных Химках оперативники попытались задержать подозреваемого в терроризме — мужчина начал стрелять и был ликвидирован ответным огнем. При обыске у террориста нашли автомат АКСУ-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну гранату РГД. По данным правоохранительных органов, он планировал устроить массовый расстрел в одном из людных мест столицы.

21 января 2021 года сотрудники ФСБ России задержали двоих 16-летних подростков, которые планировали устроить массовый расстрел в одной из школ в подмосковных Люберцах. По данным ФСБ, школьники разработали план нападения на учебное учреждение с применением холодного и огнестрельного оружия. При обыске у подростков нашли два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и другое. По данным СМИ, идея атаки на школу возникла у школьников после просмотра тематических роликов на YouTube.

Антитеррористическая работа ведется на постоянной основе и организована на очень высоком уровне, что позволяет сводить на нет возможные угрозы для жителей.

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Факторы риска

Работа по противодействию терроризму в Подмосковье ведется сразу по нескольким направлениям.

Одно из них – предотвращение возможных угроз, которые могут возникнуть в среде мигрантов и среднеазиатских диаспор. Сегодня в Подмосковье находится большое число мигрантов, занятых на стройках, в сфере ЖКХ, а также работающих на частных заказчиков в деревнях и на дачах. Поэтому очень важно не допустить в среде гастарбайтеров тенденций к развитию экстремизма, а также создания ячеек, в том числе «дремлющих», которые неактивны до определенного момента.

«Во время пандемии Covid-19 много граждан Центральной Азии остались на территории Московской области без возможности выезда. Правительство области принимало все усилия по их занятости, однако сама ситуация — благодатная почва для преступности и экстремизма», – отмечает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Во-вторых, в Московской области сосредоточено множество транспортных узлов, поэтому еще одно важное направление работы правоохранительных органов — противодействие терроризму на транспорте.

Третье — это обеспечение антитеррористической защищенности ряда объектов. В частности, в зоне риска могут быть предприятия оборонной промышленности и космической сферы, наукограды, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), социально значимые объекты и ВУЗы.

При этом важно предупреждать не только физические, но и виртуальные атаки, например, факты кибертерроризма, ложные звонки о минированиях.



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Игра на опережение

Профилактика возможных преступлений — важнейшая часть борьбы с терроризмом в Московской области. В регионе многие годы действует областная госпрограмма «Безопасность Подмосковья». В рамках программы в 2020 году на 130 социально значимых объектах были установлены дополнительные средства антитеррористической безопасности на общую сумму почти в 95 миллионов рублей.

«[В Подмосковье] удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств», — сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Кроме того, с 2018 года в Московской области действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его идея заключается в том, что жители региона могут обращаться на портал «Добродел» со своими предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место. Решения о том, какие меры и где внедрять, власти принимают на основе голосования жителей.

С 2018 года при помощи проекта в регионе установили более 400 видеокамер, организовали патрулирование более чем по 100 адресам, открыли восемь участковых пунктов полиции, установили 150 фонарей, а также благоустроили 25 территорий для повышения безопасности пешеходов.

Как сообщил зампредседателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, в 2020 году с предложениями о том, как сделать Подмосковье безопаснее, на портал «Добродел» обратились более 15 тысяч человек.

По итогам голосования меры по повышению безопасности и борьбе с преступностью планируют провести по 164 адресам в 52 городских округах Московской области.

Как отмечает в беседе с РИАМО официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт, особое внимание необходимо уделять установке камер наблюдения.

«Видеонаблюдение сегодня помогает вычислить преступников и даже предотвратить многие преступления, но если уровень оснащенности камерами на нуле — то найти невозможно даже простого карманного воришку, не то что террориста, засевшего где-нибудь в частном секторе и строящего коварный план», — говорит эксперт.



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Работа со школьниками

Злоумышленники нередко пытаются брать в оборот неокрепшие умы и толкать подростков на преступления. Чтобы не допустить этого, сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят уроки по профилактике экстремизма в подмосковных школах.

В частности, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних проводят беседы со школьниками на тему понятий «экстремизм» и «терроризм» и того, как они проявляются в современном обществе. Ребятам рассказывают об используемых методах агитации, о правилах поведения при террористической угрозе и алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов.

«В ходе бесед правоохранители дают рекомендации по защите себя и близких от вовлечения в экстремистскую деятельность», — отмечают в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

При этом особый акцент делается на соцсети и контент, который размещается в публичном доступе. Полицейские напоминают, что нельзя оставлять комментарии, оправдывающие действия террористов и экстремистов, а также размещать на личных страницах материалы, возбуждающие ненависть или вражду по отношению к другим людям.

Как отметил зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, на уроках подростков предупреждают о том, что за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, а за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — уголовная.

Он также отметил, что очень важно донести до ребят информацию о том, что любые противоправные действия обязательно будут прекращены, а причастные лица — наказаны.

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Помощь силовикам

Работой по профилактике терроризма в Московской области занимаются не только правоохранительные органы, но и общественные организации. Одна из них — межрегиональная общественная организация (МОО) «Центр правопорядка в Москве и Московской области».

Как объясняет руководитель Центра Александр Хаминский, организация оказывает правовую, методологическую, экспертную и консультационную помощь и поддержку как органам государственной власти, так и институтам гражданского общества, которые занимаются выявлением, пресечением и профилактикой экстремизма.

«Мы реализуем мероприятия, направленные на защиту конституционного строя в России, а также обеспечение общественной безопасности и совершенствование законодательства в этом контексте», — говорит собеседник РИАМО.

В частности, сотрудники Центра проводят обучение руководства и сотрудников правоохранительных органов по темам несилового и сдержанно-силового противодействия открытым провокациям. Кроме того, они обучают тому, как выявлять и внедряться в закрытые сообщества, поддерживающие экстремистские проявления.

«Мы разработали несколько методических материалов по проблематике возможного совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, в частности, на незаконных массовых мероприятиях без использования специальных средств поражения», — отмечает Хаминский.

По его словам, эти методы разрабатываются на стыке вопросов социальной психологии и действующих регламентов правоохранительных органов. Часть инструментов уже внедрены на практике и испытаны во время несанкционированных акций в 2019-2020 годах. Новшества позволили не допустить паники и давки, а также открытого массового противостояния правоохранителей и граждан, способного привести к значительным рискам для жизни и здоровья людей.

