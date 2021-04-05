РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В подмосковных Люберцах стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 6 по 11 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный график будет действовать с 6 по 11 апреля. В пунктах можно привиться без предварительной записи.

6 , 8, 10 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет с 12:00 до 20:00 в «Леруа Мерлен» и с 11:00 до 19:00 в ТЦ «Орбита». 7 апреля прививочный пункт будет работать в ТЦ «Светофор» и ТЦ «Торговые ряды» с 11:00 до 19:00, в медцентре «Марусино» - с 10:00 до 17:00, МФЦ - с 11:00 до 19:00. Также 8 апреля можно будет с 10:00 до 12:00 привиться в центре «Активное долголетие».

9 и 10 апреля сделать прививку можно будет в МФЦ с 11:00 до 19:00. 10 апреля также пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Светофор» и ТЦ «Текстиль-профи» с 11:00 до 19:00, медцентре «Марусино» - с 14:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» - с 11:00 до 19:00. 11 апреля привиться можно будет в ТЦ «Торговые ряды» с 11:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прививку в одно из 11 поликлинических отделений округа по номеру: 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике. При себе нужно иметь паспорт, или полис ОМС или СНИЛС.