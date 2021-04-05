РИАМО - 5 апр. В квартире в Домодедове задержали подозреваемого в культивировании конопли, 23-летний местный житель указал еще один адрес, где также выращивал это растение, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

О нарушении закона сообщил 43-летний местный житель, у которого подозреваемый снимал квартиру.

«В ходе выезда на место происшествия полицейские убедились, что в жилище созданы все условия для культивирования наркотикосодержащих растений», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские нашли два термобокса, оборудованных вентиляцией, дневным освещением и системой капельного полива, 23 горшка с растениями, а также банка с марихуаной, которые находились внутри термобоксов.

Во второй квартире нашли и изъяли три термобокса, 11 горшков с растениями, емкости с марихуаной, коробки с корневой системой и частями растений, электронные весы, вакууматор, упаковочный материал и семь упаковок с семенами. На задержанного завели уголовные дела по статьям 231 и 228.1 УК РФ. Он находится под домашним арестом.