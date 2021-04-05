РИАМО - 5 апр. Первый этап антинаркотической оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» пройдет с 5 по 14 апреля в подмосковных Реутове и Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

Основной целью межведомственной комплексной операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.



В период проведения операции будут организованы проверки по месту жительства несовершеннолетних, входящих в группу риска, и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики.



Также будут проводиться рейды в местах массового скопления несовершеннолетних, в развлекательных и досуговых учреждениях для выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также обнаружения подростков, употребляющих эти вещества без назначения врача.

В рамках реализации основного комплекса мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, запланировано проведение комплекса антинаркотических мероприятий, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.

В ходе операции в образовательных организациях будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей города Балашиха и города Реутов незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей МУ МВД или по телефону 112.