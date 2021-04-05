РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту наезда на улице Митрофанова автомобиля на ребенка, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

3 апреля в 19:50 в районе дома №13 на улице Митрофанова Люберец водитель легкового автомобиля наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.