РИАМО - 5 апр. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1876 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 036 443 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В столице проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку горожане могут в одном из 100 пунктов на базе поликлиник Москвы, а также в выездных пунктах. Еще привиться от инфекции можно в частных медклиниках.

Также уникальный препарат «Ковид-глобулин» начнут применять в столичных стационарах для лечения коронавируса. Лекарство будут назначать коронавирусным больным, у которых болезнь протекает в средних и тяжелых формах.

В общественных местах и пассажирском транспорте Москвы сохраняется масочно-перчаточный режим.

В России за сутки выявлено 8646 новых случаев Covid-19. Умерло 343 человека, полностью выздоровели 7052 пациента.

На текущий момент по РФ зарегистрировано 4 589 540 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего за пандемию умерло 100 717 граждан, выздоровели 4 211 133 человека.

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