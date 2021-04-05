РИАМО - 5 апр. Столичные парки подготовили развлекательную онлайн- и офлайн-программу на текущую неделю, пользователей ждут выставки и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Парк «Северное Тушино» с 5 апреля начинает цикл онлайн-занятий «Основы хип-хопа от Green Town Family». Цикл из 20 уроков танцев будет опубликован в закрытой группе на YouTube-канале парка. Для участия необходима регистрация.

В Таганском парке 7 апреля в 10:00 пройдет утренняя зарядка в честь Всемирного дня здоровья. Занятие пройдет около главной сцены парка. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Парк «Северное Тушино» 8 апреля в 16:00 на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram опубликует мастер-класс художницы по рисованию птиц.

В усадьбе Воронцово 9 апреля на территории Итальянского сада откроется историческая фотовыставка, на которой можно будет увидеть снимки архивных материалов и редких иллюстраций из жизни усадьбы.

В Измайловском парке 10 апреля с 14:00 до 16:00 пройдет театрализованная прогулка-экскурсия. Она начнется у памятника Ленину в центральной части парка и завершится у здания дирекции. Для участия необходима предварительная регистрация.

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