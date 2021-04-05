РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В подмосковном Подольске определили победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья-2021», сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в библиотеке школы №34 прошла встреча с победителями и лауреатами муниципального этапа конкурсов «Учитель года Подмосковья-2021» и «Воспитатель года Подмосковья-2021». На встрече присутствовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и другие.

В текущем году победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка школы №34 Мария Бирюкова, а лауреатами - учитель истории гимназии № 4 Александр Меньшиков, учитель физической культуры школы №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка Ваагн Мкртчян, учитель истории и обществознания школы №18 имени Подольских курсантов Юлия Шамшурина.

Победителем конкурса «Воспитатель года» стала учитель-логопед детского сада №35 «Звездочка» Елена Иванова, лауреатами - воспитатель детсада №38 «Искорка» Наталия Асташкина, воспитатель детского сада №20 «Веснушки» Ольга Сысоева, учитель-логопед детского сада №15 «Улыбка» Елена Шмелькова.

В ходе встречи участники обсудили с директорами ведущих школ вопросы развития системы образования Подольска: объединение нескольких детских садов со школами в целях ранней подготовки дошкольников, меры поддержки молодых специалистов и квалифицированных педагогов для их закрепления в своих учреждениях. В 2021 году в Подольске в 2 раза больше участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Призерами стали 204, а победителями 54 учащихся.