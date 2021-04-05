РИАМО - 5 апр. Реконструкция железнодорожной станции Матвеевская будущего четвертого Московского центрального диаметра завершена почти на 60%, после проведенных работ она превратится в современный вокзал, сообщается на официальном сайте мэра города.

В столице продолжается масштабная работа по приведению станций Киевского направления МЖД к стандартам московского транспорта. В минувшем году на этом направлении модернизировали станции Победа, Мичуринец и Крекшино.

«В этом году планируем открыть после реконструкции еще шесть станций: Внуково, Толстопальцево, Матвеевскую, Кокошкино, Мещерскую и Апрелевку», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На станции уже идут работы по сборке навесов на новых платформах. Также рабочие возводят стены пассажирского вестибюля со стороны Матвеевской улицы. Поезда на момент строительства останавливаются у временных деревянных платформах.

Станция Матвеевская расположена на западе Москвы. После завершения реконструкции она превратится в современный вокзал.​

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