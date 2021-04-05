РИАМО - 5 апр. В рамках проекта «Зеленый марафон» Сбер запускает одноименное мобильное приложение, которое станет помощником по здоровому и экологичному образу жизни.

С помощью приложения можно:

· сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам;

· конвертировать беговые достижения в озеленение планеты;

· получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению;

· стать «зеленым» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение «Зеленый марафон» — это:

· трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

· тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

· видео беговых упражнений;

· беговые и экологические челленджи;

· возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

· возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от «СберЗдоровья», Okko, «СберУслуг», «СберМаркета», «СберЗвука», «СБЕР ЕАПТЕКИ», «Ситимобила», Delivery Club, «СберСтрахования», «Работы.ру», «СБЕР Кидз» и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Цель проекта «Зеленый марафон», который реализуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В ходе «Зеленого марафона» Сбер совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 тыс. саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зеленом марафоне» и его экологических инициативах:

· жертвуя средства на экологические проекты на портале «СберВместе»;

· приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

· в качестве амбассадора, ведущего «зеленый» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

Сам забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru.

В этот день топ-100 пользователей приложения «Зеленый марафон» будут награждены мерчем с символикой мероприятия.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.