РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 апр. В подмосковном Красногорске с начала 2021 года произошло 58 пожаров, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городскому окургу.

С начала года на территории горокруга Красногорск зарегистрировано 58 пожаров, в результате которых погибли два и получили травмы три человека.

В случае пожара МЧС рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Телефон доверия ГУ МЧС Росси по Московской области: 8(498)505-41-70.