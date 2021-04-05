РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 апр. Больше 19 тысяч звонков приняли диспетчеры ЕДС в Королеве в марте, сообщается на странице службы в Instagram.

В марте сотрудники Единой диспетчерской службы в Королеве оформили и проконтролировали исполнение более 26 тысяч заявок. Почти 20 тысяч звонков было принято диспетчерами службы от жителей Королева, порядка 4 тысяч обращений поступило через сайт и мобильное приложение.

Чаще всего жители города жаловались на санитарное содержание и состояние сантехнического оборудования. Также поступали заявки, касающиеся электроснабжения и благоустройства.

По итогам исполнено 99% заявок.

Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».