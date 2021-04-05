РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило более 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На прошедшей неделе, с 29 марта по 4 апреля, в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 720 обращений от жителей. По ним возбудили 39 уголовных дел, 34 из них раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 191 ДТП с четырьмя пострадавшими.

«Участились случаи дистанционного мошенничества. Мы (МУ МВД - ред.) давали везде информацию о вымогательстве. Жителей просим обращаться сразу в полицию, много случаев, когда люди в страхе переводят деньги мошенникам», - уточнил Романцев.