РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило более 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.
Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 191 ДТП с четырьмя пострадавшими.
«Участились случаи дистанционного мошенничества. Мы (МУ МВД - ред.) давали везде информацию о вымогательстве. Жителей просим обращаться сразу в полицию, много случаев, когда люди в страхе переводят деньги мошенникам», - уточнил Романцев.
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