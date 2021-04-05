РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 апр. Около 10 моделей ракет запустят в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в преддверии Дня космонавтики, 11 апреля, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

11 апреля на территории аэродрома авиамодельного клуба «ЗИГЗАГ» Нахабинской школы №3 у деревни Желябино пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В небо взлетят порядка 10 уменьшенных моделей ракет, разработанных группой инженеров ГИРД, под руководством конструктора ракет Сергея Королева.

При хорошей погоде планируется провести запуски воздушных змеев и небольшое авиашоу с показательными полетами по высшему пилотажу на радиоуправляемых моделях самолетов и вертолетов разных размеров и классов.