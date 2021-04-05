РИАМО - 5 апр. Официальный портал правительства Московской области запустил спецпроект, посвященный 60-летию первого полета человека в космос и вкладу Подмосковья в освоение космоса. Ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://kos.mosreg.ru.

Подмосковье — центр космической отрасли России. Здесь расположены 17 предприятий ракетно-космической отрасли, в которой работают более 40 тыс. человек. Первые победы в покорении человеком космоса непосредственно связаны с Подмосковьем и его героями, о которых рассказывает проект «Мечтай, воплощай!».

Профессия космонавта — тяжелый самоотверженный труд, а подготовка к полетам — это ежедневные тренировки и испытания, которые проходят в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке. Спецпроект подробно рассказывает, что такое «космическое» здоровье и как претенденты в космонавты проходят отбор.

Например, читатели узнают, какие требования по росту, весу и даже размеру обуви существуют для кандидатов в космонавты, а также какими качествами должны обладать потенциальные покорители космоса. С помощью теста на сайте можно узнать свои шансы на попадание в космический экипаж.

Также спецпроект знакомит читателей с космонавтами из Подмосковья — Максимом Сураевым, Еленой Серовой, Александром Скворцовым и другими. Кроме того, можно узнать о стратегических предприятиях космической отрасли в регионе: заводах, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро и управляющих центрах. Для наглядности их нанесли на интерактивную карту.

Любители космонавтики могут найти немало интересных мест в Московской области. Это музеи, рассказывающие о выдающихся космонавтах, гениальных конструкторах и ракетно-космической технике. Подробности о них также можно узнать на странице спецпроекта.