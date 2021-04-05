РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 апр. Один объект самовольного строительства выявили в подмосковном Красногорске в марте, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
За прошедший месяц в горокруге Красногорск выявили один объект самовольного строительства. Им стало нежилое здание в микрорайоне Опалиха. Объект планируется снести.
Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.
Кроме того, жители сами могут помочь в выявлении самостроев, это можно сделать, оставив заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».
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