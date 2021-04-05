РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 апр. Почти 800 жителей подмосковного Красногорска приняли участи в субботниках 3 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В городском округе Красногорск стартовал месячник по благоустройству. Субботники прошли на всех территориях, в мероприятии вместе с жителями приняли участие сотрудники 26 управляющих компаний, МФЦ, медицинских и других учреждений.

В общей сложности очищено более 35 гектаров территорий, устранены подтопления на трех участках. Там, где было необходимо, провели ямочный ремонт, устранили сухостой. Общий объем собранного и вывезенного мусора составил 383 кубометра.