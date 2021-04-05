РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 апр. В Домодедове 24 апреля пройдет открытие мотосезона, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сбор мотоциклистов для участия в мотопробеге пройдет по адресу: улица Каширское шоссе, дом №8. Старт колонны в 14:23.

Мотоциклисты из Домодедова отправятся в село Добрыниха, где в храме «Отрада и утешение» пройдет молебен в честь открытия мотосезона, после чего проследуют в парк «Елочки», в котором состоится рок-концерт.