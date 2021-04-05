РИАМО - 5 апр. В столице реконструируют развязку Липецкой улицы с МКАД. На месте развязки клеверного типа, не справляющейся с потоком машин, возведут направленные съезды – эстакады, путепроводы и тоннели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работы планируется начать уже весной», – написал Собянин в своем персональном блоге.

Одним из наиболее крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов является вылетная магистраль, которая связывает Таганку с югом мегаполиса.

Маршрут магистрали длиной 14,2 км представляют собой Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект, Липецкую улицу с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.

С целью развязать многочисленные узлы, которые создавали хронические заторы на магистрали, от Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта, под Каширским шоссе был возведен тоннель, который связал проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме открыли станцию метро «Технопарк», оттянувшую на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова.

Также одна из самых больших эстакад города была возведена на Липецкой улице.

Улицы комплексно благоустроят. Для этого высадят побольше деревьев, отремонтируют тротуары и создадут комфортную среду для 300-400 тыс. человек, живущих или работающих в зоне притяжения магистрали.

В 2020 году в порядок был приведен головной участок от улицы Большие Каменщики до станции столичного метрополитена «Коломенская». В текущем году планируется добавить уюта скверу напротив Новоспасского монастыря.

Основные работы развернутся от метро «Коломенская» до Липецкой улицы. Здесь заменят асфальт на тротуарах, востребованные гражданами участки пешеходной зоны замостят плиткой, воздушные линии уберут благодаря прокладке кабельной канализации, освещение обеспечат 725 новых энергосберегающих фонаря. Опоры с контрастным освещением установят на пешеходных зонах и наземных переходах.

30 остановочных павильонов общественного транспорта появятся вдоль магистрали. Здесь у пассажиров будет возможность зарядить свой мобильный и подключиться к Wi-Fi во время ожидания автобуса. На улицах высадят порядка 520 деревьев и свыше 8,1 тыс. кустарников. Удобные подходы планируется организовать к пруду Дунай на Липецкой улице.

Обновление 12 детских площадок планируется провести во дворах Липецкой и Элеваторной улиц, а также Пролетарского проспекта. Основное благоустройство магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируется в конце года. Для того, чтобы реконструировать развязку нужно 2,5 года. Преимущественное количество проблем, которые осложняют жизнь водителей и местных жителей будут решены.