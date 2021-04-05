РИАМО - 5 апр. В Москве в ближайшие годы реорганизуют семь участков бывших промзон общей площадью более 77 га, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В будущем на их территориях появятся современные экопроизводства, жилые дома, а также объекты соцназначения и соответствующая инфраструктура.

«Реализация данных проектов позволит городу получить около 18 тыс. рабочих мест», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В число зон, которые будут реорганизованы, вошли промзоны Грайвороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан. Размеры участков там варьируются от 6,76 га до 18,16 га.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на месте бывших промзон планируются построить более 1,5 млн. кв. м. недвижимости. Сроки реализации проектов составят от 5 до 13 лет.​

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