РИАМО - 5 апр. Евросоюз не допускает препарат «Спутник V» на свой рынок из-за конкуренции, которую российская вакцина может составить ее западным аналогам, сообщает РИА Новости.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Российскую вакцину «Спутник V» вводят в два этапа. Массовая вакцинация в РФ стартовала 18 января.
На текущий момент НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит доклинические испытание двухкомпонентной назальной вакцины от коронавирусной инфекции.
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