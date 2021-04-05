РИАМО - 5 апр. Евросоюз не допускает препарат «Спутник V» на свой рынок из-за конкуренции, которую российская вакцина может составить ее западным аналогам, сообщает РИА Новости.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Российскую вакцину «Спутник V» вводят в два этапа. Массовая вакцинация в РФ стартовала 18 января.

На текущий момент НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит доклинические испытание двухкомпонентной назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

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