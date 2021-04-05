РИАМО - 5 апр. В демографическом рейтинге регионов-2021 Подмосковье заняло шестое место, кроме Московской области за последние три года численность населения выросла еще в 20 российских регионах, сообщает РИА Новости.

Прирост населения за 2018-2020 годы в Подмосковье составил 2,7%, численность населения на начало года – 7708,5 тыс. человек. За это время естественный прирост составляет -60,0 тыс., а миграционный – 266,9 тыс.

Российская столица оказалась на 16-м месте рейтинге. Здесь прирост населения за 2018-2020 годы составил 1,2%, численность населения на начало года – 12655,0 тыс. Естественный прирост за это время составил одну тысячу, а миграционный – 147,9 тыс.

Наибольший прирост наблюдается в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, а минимальный — в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях.

Убыль населения отмечена в 44 субъектах страны, в трех регионах численность населения практически не изменилась.

Свыше 350 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье в 2021 г >>